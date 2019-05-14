Эйнулла Фатуллаев на открытии первого авиарейса из Баку в Одессу

Buta Airways 16 мая приступила к выполнению прямых рейсов из Баку в Одессу. Полеты в Одессу будут совершаться по четвергам и воскресеньям. В числе первых пассажиров авиарейса был и главный редактор информационно-аналитического портала Haqqin.az Эйнулла Фатуллаев.

Отметим, что открытие нового направления в Украине позволит еще больше увеличить туристический поток между двумя странами. Одесса стала для Buta Airways третьим направлением в Украине. Компания уже совершает регулярные рейсы в Киев и Харьков. Минимальный тариф лоукостера в Одессу составляет 29 евро (в одну сторону).

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте авиакомпании по тарифам «Бюджет» и «Стандарт», а также в офисах продаж по тарифу «Супер».

В минимальном тарифе «Бюджет» такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.

Тариф «Супер», авиабилеты по которому доступны в офисах продаж, включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.

Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа и закрывается за два часа до вылета, являясь бесплатной по всем тарифам.