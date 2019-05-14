«Ястребы» подталкивают Трампа к войне с Ираном

Газета Washington Post пишет о конфликте между президентом США Дональдом Трампом и некоторыми высокопоставленными членами администрации, в первую очередь госсекретарем Майклом Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, передает NEWSru.co.il.

Согласно публикации, по мнению Трампа, они подталкивают его к вооруженной конфронтации с Ираном, что станет нарушением предвыборного обещания Трампа не позволить, чтобы США оказались втянуты в военные конфликты.

Президент предпочитает дипломатический путь и готов к прямому диалогу с иранскими лидерами.

Издание цитирует высокопоставленный источник в администрации, который сообщил, что Трамп возмущен действиями Болтона и Помпео, начавшими подготовку к военной кампании, решение о которой президент еще не принял. «Пришлось их приструнить», - заявил источник.

Сам Трамп опровергает сообщения о расколе в администрации: «Никакого конфликта нет. Высказываются различные мнения, а потом я приму решающее, окончательное решение. Это очень простой процесс. Уверен, что вскоре Иран будет готов к разговору».