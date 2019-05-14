Полиция задержала в Баку вооруженного наркоторговца
В Баку сотрудники 8-го отделения Сабаильского РУП и военные полицейского полка оперативного назначения провели совместную операцию по предотвращению незаконного оборота наркотиков и выявлению незаконно хранимого оружия, говорится в сообщении пресс-службы МВД.
В результате операции задержан ранее судимый житель Тертерского района Исраил Эйвазов. Во время обыска при нем был обнаружен револьвер-наган, пять патронов к нему. В спортивной сумке, которая была при нем на момент задержания, находилось 620 граммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Эйвазова избрана мера пресечения в виде ареста.