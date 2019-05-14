«Все в «Арсенале» рады выходу в финал Лиги Европы, и мы все с нетерпением ждем матча с «Челси», который состоится 29 мая, - говорится в тексте. - Тем не менее мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить «Арсеналу» не больше 6 тысяч билетов на стадион вместимостью более 60 тысяч человек. Время покажет, смогут ли хотя бы 6 тысяч болельщиков «Арсенала» посетить финал, учитывая то, насколько сложны проблемы с путешествием в Баку.

У нас 45 тысяч обладателей абонементов. Огромное количество болельщиков пропустят финал из-за того, что УЕФА выбрал место проведения с таким ограниченным транспортным обеспечением, что просто неправильно. Реальность такова, что кто бы ни дошел до финала, не смог бы удовлетворить спрос своих болельщиков.

Мы получили много жалоб от наших поклонников по этому поводу и полностью разделяем их опасения.

От имени наших болельщиков мы хотели бы понять критерии, по которым выбираются места для проведения финалов, а также то, как принимаются во внимание требования болельщиков.

Продвигаясь вперед, мы настоятельно призываем УЕФА, чтобы материально-техническое обеспечение и требования болельщиков являлись ключевой частью любых будущих решений о месте проведения финалов, поскольку то, что произошло в этом сезоне, неприемлемо и не может повториться. Мы будем рады присоединиться к любым будущим дискуссиям, чтобы избежать подобной ситуации».