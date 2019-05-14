Назарбаев: «Есть один президент, и он главный»

Нурсултан Назарбаев не хочет «создавать неудобства» необходимостью особого выделения его статуса — первого президента Казахстана. Об этом он заявил выступая на XII Астанинском экономическом форуме.

«Я создаю неудобства. Вам приходится говорить «первый президент», потом президент. Но такой двойственности в Казахстане не будет. Есть президент — и он главный», — передает слова Елбасы Sputnik Казахстан.

По словам Назарбаева, он мог бы выдвинуть свою кандидатуру и на предстоящих выборах, однако считает, что пришло время для нового поколения политиков.

«Задача следующего руководства — продолжить все эти программы. Программа «Казахстан-2050» говорит, что мы должны войти в тридцатку наиболее развитых стран мира, работа над этим продолжится», — сказал первый президент.

Полномочия главы государства после отставки Назарбаева получил Касым-Жомарт Тоқаев, однако Елбасы остался на посту главы Совета безопасности Казахстана, что дает ему очень широкие полномочия. 9 июня в республике пройдут досрочные выборы нового президента, фаворитом на которых считается Токаев.