Граждане Азербайджана скупают все больше недвижимости в Турции

В январе-апреле 2019-го граждане Азербайджана приобрели в Турции 374 объекта недвижимости, что на 117 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении института статистики Турции (TUİK).

В сообщении TUİK отмечается, что в апреле 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 87 объектов недвижимости, что на 19 единиц больше по сравнению с апрелем 2018 года.

Утверждается, что в апреле 2019 года в Турции в целом было продано 84,4 тысячи единиц недвижимости, что на 18,1 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

За указанный период в Стамбуле было продано 15,4 тысячи объектов недвижимости, в Анкаре – 7,5 тысячи, в Измире – 4,7 тысячи.

«Остальные 56,8 тысячи объектов приходятся на другие города Турции», - говорится в сообщении TUİK.

В целом в апреле 2019 года иностранцам в Турции было продано 3,7 тысячи объектов недвижимости, что на 82,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.