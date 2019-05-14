Синоптики обещают почти летнюю погоду

В пятницу на территории Азербайджана прогнозируется теплая погода, однако местами ожидаются небольшие дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, утром местами слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 15-18, днем 25-29 градусов тепла. В Баку ночью 16-18, днем 27-29 градусов.

Атмосферное давление на уровне 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 40-50%.

В регионах Азербайджана также в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и град. Ночью и утром слабый туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 9-14, днем 16-21 градус выше нуля.