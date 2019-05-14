На юге Пакистана более 400 человек, многие из которых — дети, заразились ВИЧ из-за того, что местный медик использовал инфицированный шприц, передает South China Morning Post.

Ответственного за заражение врача задержали. Сообщается, что он тоже ВИЧ-инфицирован. Следствие пока не установило, что привело к передаче инфекции сотням людей — преступная халатность или злой умысел.

По данным UNAIDS, в Пакистане действуют примерно 600 тысяч врачей-шарлатанов, не обладающих достаточными медицинскими навыками и знаниями. Многие из них используют заново одноразовые шприцы в целях экономии и не соблюдают санитарные нормы при переливании крови.