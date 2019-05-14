Названы самые пьющие страны мира

Фонд Global Drug Survey исследовал зависимость жителей 36 стран от вредных привычек. Опросив 120 тысяч человек, эксперты выяснили, что самые большие проблемы с алкоголем у жителей англоязычных стран, пишет РБК.

В ходе опроса выяснилось, что чаще всего напиваются жители Великобритании. В среднем представитель Соединенного Королевства напивается 51 день в году, то есть фактически каждую неделю. Ненамного отстали от британцев жители США (50 дней), Канады (48 дней) и Австралии (47 дней).

Великобритания возглавила и рейтинг стран, жители которых чаще всего обращаются за помощью из-за проблем с алкоголем. Из числа тех, кто в принципе потребляет спиртные напитки, к врачам приходили 4,7% жителей страны.

Стыдно за свое поведение в нетрезвом состоянии в основном жителям немецкоязычных стран — Германии, Австрии и Швейцарии.

В целом исследование показало, что употребление алкоголя является главной вредной привычкой опрошенных. Спиртные напитки употребляют 98% респондентов. Далее в списке идут курение табака (78%) и марихуаны (77%).