SOCAR и BP будут искать нефть и газ на Арале
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR), британская BP Exploration (Caspian Sea) и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о проведении геологоразведочных работ на инвестиционных блоках на Арале, сообщает Report.
Соглашение предусматривает геологоразведку на узбекской части акватории Аральского моря, Самско-Косбулакском и Байтерекском инвестиционных блоках Устюртского региона.
Планируется, что разведка будет проводиться поэтапно в соответствии с утвержденным сторонами графиком.
В мае 2018 года BP, SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали два меморандума, направленных на совместное проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Узбекистана, а также разработку месторождений.