В Турции уничтожили особо опасных террористов ПКК

В ходе спецоперации, проведенной против боевиков террористической ПКК в турецкой провинции Ширнак, ликвидированы особо опасные террористы организации, сообщает CNN Turk.

Согласно информации, один из ликвидированных террористов Мехти Даныш, известный под кодовым позывным «Джанфеда», отвечал за идеологическую подготовку террористов, в том числе за проведение операций против ВС Турции в восточных провинциях.

Второй террорист - Энес Бичен был известен как «Кендал Батман».