Азербайджан отвечает «Арсеналу»: «Никому не будет отказано в осуществлении рейсов в Баку»

В период проведения финала Лиги Европы в Баку Международный аэропорт Гейдар Алиев подготовил специальный план мероприятий по приему большого числа воздушных судов и пассажиров, все службы бакинского аэропорта будут работать в усиленном режиме, говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

«Пропускная способность аэропорта составляет 10 тысяч пассажиров в час, потому никакой авиакомпании не будет отказано в осуществлении регулярных и чартерных рейсов.

На сегодня Международный аэропорт Гейдар Алиев уже подтвердил более 45 запросов на осуществление чартерных рейсов на 28 и 29 мая, в числе которых 16 рейсов приходится на бизнес-авиацию, двумя рейсами прибудут футбольные команды, десятью – фанаты клубов. Также дополнительные рейсы запросили такие иностранные авиакомпании, как Turkish Airlines, Air Arabia, Fly Dubai, ISRair, Jazeera Airwaysи др.

В период проведения финала Лиги Европы в Международном аэропорту Гейдар Алиев будут созданы все условия для беспрепятственного выполнения рейсов и прохождения через терминал большого числа пассажиров.

Отметим, что бакинский аэропорт уже имеет большой опыт в проведении крупных международных, в том числе спортивных мероприятий, включая первые Европейские игры, «Формулу-1», Исламские игры солидарности и др».

Напомним, что сегодня один из участников финала – лондонский «Арсенал» - выступил с заявлением, в котором раскритиковал УЕФА за то, что Баку был выбран местом проведения решающей игры. В числе претензий английского клуба было и то, что «огромное количество болельщиков пропустят финал из-за того, что УЕФА выбрал место проведения с таким ограниченным транспортным обеспечением».