МИД России осудил Армению и похвалил Азербайджан

Хотя явных попыток реабилитации нацизма и неонацистских настроений в Армении не зафиксировано, бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти «такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом». Об этом говорится в докладе МИД РФ «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

В докладе уточняется, что в числе политических организаций Армении националистической ориентации существует «Сасна Црер», зарегистрированная как политическая партия осенью прошлого года. В основе ее идеологии — отказ от признания Республики Армения как «порождения преступного русско-турецкого сговора» (Московский договор 1921 года) и борьба за «создание нового государства».

«Заявленными целями партии являются „создание новой Армении“, включая как сегодняшнюю территорию страны, так и Нагорный Карабах, а также объединение проживающих вне родины армян посредством общенационального референдума. В программных установках партии акцентируется задача восстановления прав, якобы „попранных российским колониализмом“, и возвращения „армянского правомочия на Нахичевань и на запад от реки Ахурян“», — указывают в МИД РФ.

В ведомстве напоминают, что в июле 2016 года сторонники этой партии провели вооруженный захват здания полка ППС в Ереване, в результате чего погибли двое полицейских. На парламентских выборах в декабре прошлого года партия получила 1,82% голосов.

В главе доклада, посвященной Азербайджану, в свою очередь говорится, что в АР практически нет проявлений неонацизма, расизма, расовой дискриминации и ксенофобии. Руководство Азербайджана позиционирует страну как «государство толерантного проживания представителей различных наций и религий».

В МИД РФ подчеркивают, что Азербайджан в вопросах сохранения исторической памяти о роли советского народа в победе над нацизмом, противодействия попыткам фальсификации истории Второй мировой войны и героизации нацизма разделяет подходы России. В прошлом году Азербайджан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН «Борьба против героизации нацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

В российском министерстве обращают внимание, что совершение преступления по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджана рассматривается как отягчающее обстоятельство при выборе наказания.