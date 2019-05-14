Чавушоглу: С-400 будут под полным контролем Турции

Приобретаемые у России зенитные ракетные системы С-400 будут под полным контролем Анкары, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Латвию, сообщает газета Hurriyet.

"Существует мнение, что С-400 будут представлять угрозу для истребителей F-35. Эти системы будут полностью находиться под нашим контролем, они не будут интегрированы в систему НАТО. Они будут под полным нашим контролем", - подчеркнул глава турецкой дипломатии.

Чавушоглу также напомнил, что Анкара обратилась к Вашингтону "с предложением создать совместную рабочую группу" для разрешения разногласий по поставкам С-400.

Турция ранее не раз заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение, и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.