"Так как количества осадков в северном регионе будет недостаточно, чтобы победить засуху, сельскохозяйственный сектор должен подготовить всесторонние меры для обнаружения источников воды, необходимых для земледелия", - заявило северокорейское радио.

С января по май в Северной Корее выпало всего 54,4 мм осадков, что стало рекордно малым значением с 1982 года, когда за такой же период выпало 51,2 мм осадков. За предыдущие годы в среднем выпадало 128,6 мм осадков.

Северокорейские СМИ активно призывают граждан страны противостоять последствиям засухи. Засуха скажется на и без того неблагополучном урожае в Северной Корее, отмечает агентство.