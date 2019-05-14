Появился новый кандидат на пост президента США

Конкуренцию Дональду Трампу на выборах президента США в 2020 году может составить мэр Нью-Йорка демократ Билл де Блазио, передает Интерфакс.

"Я - Билл Де Блазио, и я баллотируюсь на пост президента США, потому что пришло время поставить на первое место интересы работающих людей", - заявил он в видеоролике, подготовленном в честь старта кампании.

После выдвижения де Блазио планирует посетить штаты Айова и Южная Каролина для выступления перед избирателями.

Де Блазио стал 24-м по счету членом Демократической партии, который объявил намерении бороться за пост президента США. Среди них - сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, бывший вице-президент Джо Байден, губернатор Монтаны Стив Буллок.

В выборах также примет участие нынешний президент США Дональд Трамп. Своими основными соперниками на выборах 2020 года он уже назвал Сандерса и Байдена.