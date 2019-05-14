В России появился 100-летний ВИЧ-инфицированный

ВИЧ-инфицированные люди в настоящее время могут жить очень долго. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, весной этого года в стране отметил столетний юбилей один из пациентов, живущий с ВИЧ, сообщает РИА Новости. Диагноз рекордсмену был поставлен в возрасте 84 лет.

Попова уточнила, что живет он благополучно, поскольку соблюдает условия необходимой терапии.

Отмечается, что в настоящее время терапия позволяет добиться очень высокого качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан. Продолжительность их жизни вплотную приблизилась к показателям тех, у кого инфекции нет.