ОДКБ в ожидании нового генсека

«22 мая будет принято решение министрами иностранных дел стран ОДКБ для доклада главам государств о назначении представителя Беларуси с 1 января 2020 года», — передает его слова Интерфакс.

Вакансия генсека ОДКБ образовалась после того, как Армения в 2018 году досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из трех. Армения настаивала, чтобы ее представитель был генсеком ОДКБ до конца каденции Хачатурова, то есть до конца 2019 года.

В феврале этого года пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявлял, что пост генсека ОДКБ — это «не номер в гостинице, который можно бронировать, даже если нет никакой возможности снова им воспользоваться». В Ереване же в ответ напомнили, что в ОДКБ действует принцип консенсуса и без согласия Армении не получится назначить нового генсека. В ОДКБ входят Казахстан, Киргизия, Россия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.