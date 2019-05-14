Мастер-класс для студентов Университета АДА от Azercell

Компания Azercell Telecom, которая сотрудничает с ведущими университетами страны и способствует обогащению материально-технической базы центров высшего образования, регулярно проводит мастер-классы по направлениям, интересующим молодежь.

Очередное такое мероприятие было организовано для студентов Университета АДА. В мастер-классе, проведенном в головном офисе Azercell, приняли участие студенты последнего курса университета.

Руководитель отдела CRM бизнес-сегмента Azercell Эмиль Амиров, ведущий специалист отдела бизнес-анализа бизнес-сегмента Заур Гусейнов и специалист отдела продуктов и услуг корпоративного сегмента Руфат Гафаров встретились со студентами и поделились своим опытом по таким важным темам, как создание продукции, бизнес-аналитика и анализ.

Также специалистами департамента человеческих ресурсов была представлена информация о новой программе Azercell-Lab - платной программе стажировки, созданной с целью поддержки профессиональной и индивидуальной деятельности молодежи.