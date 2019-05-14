В эти минуты на Национальной гимнастической арене проходит церемония открытия соревнований, в которых примут участие 35 стран.

С приветственной речью выступил президент Европейского союза гимнастики, наш соотечественник Фарид Гаибов, объявивший чемпионат открытым. После этого известная певица Севда Алекперзаде исполнила гимн Азербайджана.

Далее началось театрализованное представление и потрясающее световое шоу. На суд публики представлена борьба двух братьев - Воды и Огня. Вода побеждает брата в игре и завоевывает символические 8 медалей. Именно столько комплектов наград будет разыграно на чемпионате Европы в Баку.

Разозленный Огонь выгоняет брата в мир людей, где Вода обретает шестерых новых друзей. Эти герои помогают Воде победить брата. В благодарность за это Вода делится с ними своими медалями, а последнюю восьмую дарит в знак примирения Огню.

В завершающей части спектакля принял участие и сам Фарид Гаибов.

После церемонии открытия начались соревнования юниорских групповых команд с пятью обручами.