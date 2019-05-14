Меркель решила уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические посты после 2021 года, когда подойдет к концу срок ее руководства кабмином, передает ТАСС.

"Я не собираюсь занимать политические посты где бы то ни было", - сказала Меркель. По ее словам, планы, которые она огласила в конце прошлого года, актуальны.

Разговоры о том, что Меркель займет должность в структуре Евросоюза, начались после интервью газете Suddeutsche Zeitung. В нем канцлер заявила, что "испытывает усиливающееся чувство ответственности за судьбу Европы". Наблюдатели трактовали эти высказывания как намек на смену ее политического профиля и скорый переезд в Брюссель.