Айгюль Алиева возглавила протесты в Германии

В Баварии в городе Байройт студенты организовали акцию протеста против лекции по исламскому праву в их университете, которую должен был провести член крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Ханс-Томас Тилшнайдер. Как пишет издание Frankenpost.de, одной из самых активных участниц акции протеста была студентка-азербайджанка Айгюль Алиева.

Сотрудники службы безопасности и полиция преградили протестующим вход в здание, где должна была пройти лекция правого активиста.

Под охраной полиции Ханс-Томас Тилшнайдер прошел в здание, однако вышел из него через несколько минут, так как ни один студент не пришел на лекцию. На улице его встретили лозунгами: «Нет нацистской пропаганде в нашем университете!» и плакатами антинацистской направленности.

Студентка из Азербайджана Айгюль Алиева подняла плакат, напоминающий о Ку-клукс-клане.

«Меня очень беспокоит то, что человек, отвергающий ислам, пытается преподавать здесь исламское право», - сказала студентка-азербайджанка.

«То, что говорит этот человек, не отражает мнения большинства людей здесь. Я участвую в акции из солидарности и из-за того, что сомневаюсь в том, что руководство университета отделяет политическую позицию Тилшнайдера от его преподавания», - сказала студентка-немка, пожелавшая остаться неназванной.