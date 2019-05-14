Никола Юрчевич вызвал 27 футболистов на матчи с Венгрией и Словакией
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич назвал список игроков, приглашенных на отборочные матчи Евро-2020 против Венгрии (8 июня) и Словакии (11 июня), которые состоятся на «Баксель Арене» в Баку.
В списке хорватского специалиста 27 футболистов:
вратари - Салахат Агаев («Нефтчи»), Эмиль Балаев («Тобол», Казахстан), Шахруддин Магомедалиев («Карабах»);
защитники - Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов (все – «Карабах»), Омар Булудов, Антон Кривоцюк (оба – «Нефтчи»), Павел Пашаев («Александрия», Украина), Шахрияр Рагимов («Сабаил»), Бахлул Мустафазаде («Габала»);
полузащитники - Гара Гараев, Ричард Алмейда, Араз Абдуллаев (все – «Карабах»), Эдди Исрафилов («Алькоркон», Испания), Эмин Махмудов, Намик Алескеров (оба – «Нефтчи»), Али Бабаев, Алексей Исаев (оба – «Сумгаит»), Дмитрий Назаров («Эрцгебирге Ауэ», Германия), Рашад Эюбов («Сабах»);
нападающие - Махир Эмрели («Карабах»), Рамиль Шейдаев («Крылья Советов», Россия), Руфат Дадашов («Пройссен», Германия), Мирабдулла Аббасов («Нефтчи»), Ренат Дадашов («Эшторил», Португалия), Агабала Рамазанов («Сабаил»).
Отметим, что Мустафазаде, Бабаев, Назаров, братья Дадашовы присоединятся к сборной 24 мая, а Балаев, Пашаев, Шейдаев и Исрафилов – 3 июня.