Ильхам Алиев распорядился восстановить мосты в Гяндже
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по восстановлению мостов через реку Гянджачай на территории города Гянджа, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, с целью восстановления пяти мостов, расположенных на пересечении реки Гянджачай с проспектами Шах Исмаила Хатаи и Низами Гянджеви, улицами Мусеиба Багирова, Мирзы Аббаса Аббасзаде и Аловсата Мамедова, находящихся в аварийном состоянии, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 6,4 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.