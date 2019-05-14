Борис Джонсон хочет сменить Терезу Мэй

Бывший глава МИД Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон намерен принять участие в борьбе за пост лидера британской Консервативной партии, следовательно и премьер-министра страны, когда эти посты покинет Тереза Мэй, передает ТАСС.

Об этом Джонсон сказал, отвечая на вопросы журналистов о своих политических амбициях после выступления на деловом мероприятии в Манчестере.

"Конечно буду бороться за пост лидера Консервативной партии", - сказал Джонсон.

Ранее Тереза Мэй объявила о том, что покинет свой пост после того, как палата общин британского парламента проголосует за согласованный ею с Брюсселем проект соглашения об условиях Brexit. При этом она отвечала отказом на все призывы однопартийцев назвать точную дату своей отставки.