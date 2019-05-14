США продолжают тренировать турецких пилотов F-35

Соединенные Штаты не останавливали обучение турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35, несмотря на намерения Анкары приобрести у Москвы зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщила в четверг на встрече с небольшой группой журналистов министр ВВС США Хезер Уилсон, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк (штат Аризона)», - сказала представитель руководства Пентагона.

«Однако, - уточнила Уилсон, - мы не думаем, что сможем передать эти самолеты стране, имеющей комплекс С-400, который был создан для того, чтобы пытаться наносить поражение самолетам F-35 или подобным им».

Министр допустила, что Турция все же откажется от покупки у России ЗРС С-400.

«Это возможно, и американские дипломаты продолжают над этим работать», - заявила Уилсон. Когда у нее вторично поинтересовались, действительно ли власти Турции, по ее мнению, сделают такой шаг, министр американских ВВС ответила: «Возможно».