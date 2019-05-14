Директор Prior Leasing Азер Гумбатов: «Участие в Caspian Agro - результат реформ в аграрной сфере»

«В этом году мы впервые принимаем участие в международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro, став одним из ее спонсоров. Это является следствием реформы в финансировании аграрной сферы, создания возможностей для частных финансовых институтов участвовать в финансировании сельскохозяйственной техники».

Так объяснил участие Prior Leasing в выставке Caspian Agro гендиректор компании Азер Гумбатов.

Компания Prior Leasing, предлагающая производителям сельскохозяйственной продукции технику и племенной скот путем лизинга, представлена на выставке двумя стендами.

«Наша цель – презентовать нашу компанию, проинформировать фермеров и предпринимателей. Нас спрашивают об условиях лизинга сельскохозяйственной продукции, и здесь же, у стенда мы принимаем заявки», - отметил Азер Гумбатов, подчеркнув, что благодаря созданной электронной системе обращения за два дня компания получила свыше 200 запросов.

«Учитывая большое число запросов, сбор справок и заказов, мы решили привлечь к нашей работе волонтеров. Наши сотрудники, помимо наших собственных стендов, предоставляют информацию, получают предложения и на 10 отдельных стендах компаний - наших партнеров. Любой фермер посредством сотрудников может узнать наши условия продажи путем лизинга и сразу же подать заявку», - сказал директор.