Английский футбольный клуб «Арсенал» готовится к тому, чтобы оставить своего армянского полузащитника Генриха Мхитаряна дома и поехать на финал Лиги Европы в Баку без него, сообщает haqqin.az со ссылкой на The Guardian.

«В лагере лондонского клуба чувствуется гнев из-за того, что один из их игроков фактически вынужден пропустить такой серьезный матч из-за проблем безопасности, - пишет британское СМИ. - На прошлой неделе «Арсенал» потребовал от УЕФА дополнительные гарантии безопасности для Мхитаряна из-за продолжающейся политической напряженности между Азербайджаном и соседней Арменией. Переговоры продолжаются. Решение «Арсенала» будет объявлено не позднее начала следующей недели, но в стане «канониров» не испытывают оптимизма по данному вопросу. И клуб, и игрок глубоко разочарованы».

Также The Guardian рассмотрел вопрос возможного бойкота финала со стороны «Арсенала». Клуб на это не пойдет.

«Арсенал» не считает реалистичным выход из соревнования в знак протеста, поскольку на карту поставлено очень многое, - продолжает английская газета. – Это и трофей, и попадание в Лигу чемпионов, которое, по прогнозам, принесет «Арсеналу» примерно 60 миллионов фунтов стерлингов.

Но более важным моментом является то, что клуб не должен находиться в положении, когда он чувствует себя обязанным обдумывать возможность отказа от финала».

Напомним, что вчера стало известно о том, что «Арсенал» потребовал у УЕФА «увеличения количества представителей правопорядка во время поездок команды по Баку, а также вокруг отеля, в котором будут проживать игроки «Арсенала», для того чтобы Мхитарян мог свободно передвигаться».

При этом АФФА, Министерство иностранных дел и Министерство молодежи и спорта Азербайджана, выступившие от имени государства, дали гарантии безопасности всем участникам финала, в том числе и Мхитаряну.