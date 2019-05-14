Эр-Рияд обвинил Тегеран в атаке на нефтепроводы
Министерство обороны Саудовской Аравии обвинило власти Ирана в том, что они стоят за недавними ударами йеменских хуситов по саудовскому нефтепроводу, сообщает The Associated Press.
Заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман отметил в Twitter, что Иран отдал приказ о "террористических атаках", совершенных хуситами на нефтепроводе.
Атака хуситов свидетельствует, что они "являются просто оружием, которое использует иранский режим, чтобы осуществить свои захватнические планы в регионе", подчеркнул замминистра.
Накануне власти Саудовской Аравии заявили, что беспилотники нанесли удар по саудовскому нефтепроводу Восток - Запад, и предположили, что атака проведена йеменскими хуситами. По данным саудовской стороны, для удара были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.
В четверг самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по столице Йемена Сане. По последним данным, погибли шесть человек, 41 человек ранен, в том числе мирные жители.