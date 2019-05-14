Эр-Рияд обвинил Тегеран в атаке на нефтепроводы

Заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман отметил в Twitter, что Иран отдал приказ о "террористических атаках", совершенных хуситами на нефтепроводе.

Министерство обороны Саудовской Аравии обвинило власти Ирана в том, что они стоят за недавними ударами йеменских хуситов по саудовскому нефтепроводу, сообщает The Associated Press.

Атака хуситов свидетельствует, что они "являются просто оружием, которое использует иранский режим, чтобы осуществить свои захватнические планы в регионе", подчеркнул замминистра.

Накануне власти Саудовской Аравии заявили, что беспилотники нанесли удар по саудовскому нефтепроводу Восток - Запад, и предположили, что атака проведена йеменскими хуситами. По данным саудовской стороны, для удара были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

В четверг самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по столице Йемена Сане. По последним данным, погибли шесть человек, 41 человек ранен, в том числе мирные жители.