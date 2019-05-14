Подарок сестры принес женщине миллион долларов

В штате Северная Каролина, США, женщина получила лотерейный билет в качестве подарка от сестры и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационный портал USA Today.

В воскресенье, 12 мая, американка Нерис (Neris), приобрела лотерейный билет Carolina Cash 5 и подарила своей сестре Вельке Роман (Vielka Roman) за праздничным ужином. На следующий день Роман попросила своего жениха Ала (Al) проверить выигрыш в специальном приложении.

«Я смотрел на экран телефона и буквально увидел взрыв конфетти. Я проверил цифры пять раз, чтобы убедиться, что они настоящие», — сказал он.

Приз составил 1,3 миллиона долларов (840,8 миллиона рублей). Радостная пара направилась в штаб-квартиру лотереи, чтобы заявить о выигрыше. По словам Роман, она сразу же позвонила сестре, чтобы сообщить радостную новость.

Представители лотереи заявили, что это третий крупный выигрыш за всю историю лотереи Carolina Cash 5. Американка планирует потратить полученные деньги на дом и машину.

«Теперь мы сможем проводить больше времени всей семьей», — добавила женщина.