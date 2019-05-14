Создана искусственная форма жизни

Ученые Кембриджского университета (Великобритания) создали бактерии кишечной палочки с полностью синтетическим геномом, перекодировав определенные его части. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи сконструировали геном, состоящий из четырех миллионов оснований. При этом они уменьшили число типов используемых кодонов (единиц генетического кода или триплетов), которые соответствуют аминокислотам или указывают, где заканчивается кодирующий белок участок гена. Ученые заменяли определенные кодоны на их аналоги, в результате удалось уменьшить число кодонов с 64 до 61. Всего было произведено 18 214 замен.

Специалисты отметили три целевых триплета — два из них кодируют аминокислоту серин, а другой являлся одним из стоп-кодонов, то есть останавливал синтез белковой цепи. Каждый из них был заменен на другой из оставшихся кодонов с аналогичной функцией. Отредактированный геном, названный Syn61, оказался жизнеспособным, хотя его носители стали размножаться в 1,6 раза медленнее.

В норме генетический код является избыточным, поскольку 61 кодон, каждый из которых состоит из трех нуклеотидов (например, ATG), используется для кодирования лишь 20 аминокислот, а еще три являются стоп-кодонами. Различные кодоны, которые кодируют одну и ту же аминокислоту, называются синонимичными. Однако чаще всего синонимичные кодоны не являются равноценными, и замена одного на другой может оказаться вредной.