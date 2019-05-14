Названа самая пьющая нация

Британцы напиваются чаще, чем представители других стран. Об этом говорится в докладе британской исследовательской организации Global Drug Survey.

По ее данным, в среднем жители более 30 стран, в которых проводился опрос, напивались за последний год 33 раза. При этом первые позиции занимают англоговорящие страны: Великобритания (51 раз), США (50), Канада (48) и Австралия (47). Это означает, что они напивались примерно раз в неделю.

Самые низкие показатели оказались среди жителей стран Южной Америки. Так, чилийцы пили 16 раз в году, а колумбийцы — 22, как и немцы.

Также оказалось, что в среднем участники опроса жалели о том, что напились, в 20 процентах случаев. Чаще всего сожалели женщины в возрасте от 25 лет (более 24 процентов), меньше всего — мужчины 25 лет и младше (17 процентов). Меньше пить намерены в дальнейшем почти 40 процентов респондентов.

Отмечается, что алкоголь — главная вредная привычка. На втором месте — курение, далее идет употребление марихуаны. Опрос проводился среди 120 тысяч человек более чем в 30 странах. России среди изучаемых стран не было.