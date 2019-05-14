В Австрии детям запретили носить хиджаб
В начальных школах Австрии девочкам запретят носить хиджаб. Решение принял парламент страны — запрет поддержали входящие в коалиционное правительство Австрийская народная партия и Австрийская партия свобода, пишет газета Die Presse.
Детям разрешат носить только медицинские повязки и головные уборы для защиты от непогоды.
В Австрии уже второй год действует запрет на ношение в общественных местах женской мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо. В прошлом году австрийский парламент также ввел запрет на ношение хиджабов в детских садах.