«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдавии

«Газпром» подал иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате (ТПП) России на свою дочернюю компанию «Молдовагаз», передает Rambler News Service со ссылкой на сообщение концерна.

Организация требует с молдавской компании 329,5 миллиона долларов. Именно в такую сумму он оценивает задолженность за газ, поставленный в 2016 году.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Уточняется, что ранее тот же суд уже удовлетворял требования «Газпрома» о взыскании с «Молдовагаза» задолженности за 2015 год в размере 475,8 миллиона долларов.

«Молдовагаз» была учреждена в 1999 году «Газпромом», правительством Молдавии и администрацией непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

16 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что его компания, которая судится с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, рассматривает возможность продолжения сотрудничества с ним по транзиту газа через территорию Украины после 2019 года, когда истечет нынешний контракт.