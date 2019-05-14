Хафтар приедет к Макрону

Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар приедет во Францию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации французского президента Эммануэля Макрона.

По словам собеседника, Хафтар нанесет визит в середине недели и встретится с Макроном. «Они обсудят ситуацию в Ливии, условия для возвращения к политическому диалогу в координации с ООН и партнерами», — пояснил он.

Reuters отмечает, что фельдмаршал ранее 16 мая встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Политик указал на необходимость прекращения огня для того, чтобы избежать гуманитарного кризиса.