Трамп признался в нежелании воевать с Ираном

Президент США Дональд Трамп надеется, что между его страной и Ираном не начнется реальная война. Об этом сообщает Reuters.

Глава государства заявил об этом перед встречей с Уэли Маурером — президентом Швейцарии, через которую страны взаимодействуют по дипломатическим каналам. Отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон воевать с Тегераном, Трамп сказал: «Надеюсь, нет».

До этого СМИ писали, что американский лидер предпочитает дипломатию и прямые переговоры с иранскими властями, однако обеспокоен настроенностью ряда советников на войну, передает Reuters.