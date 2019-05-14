США расширили санкции против России

Минфин Соединенных Штатов расширил санкции против российской стороны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, под санкционные ограничения по закону Магнитского попадают физлица и организации, которые Вашингтон считает причастными к коррупции и нарушению прав человека.

По данным ведомства, под санкции попал чеченский спецотряд быстрого реагирования «Терек» и его командующий Абузайд Висмурадов, а также Елена Трикуля, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев и Руслан Геремеев.