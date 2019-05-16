Турция разделит российские С-400 и вооружения НАТО

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые будут поставлены в Турцию, не войдут в систему НАТО. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.

По его словам, Анкара будет полностью контролировать ЗРК. При этом комплексы в системы НАТО никто интегрировать не будет, подчеркнул министр.

Чавушоглу добавил, что если опасения США оправданы, то С-400 «уже давно считали все данные с израильских F-35 в небе над Сирией, а также норвежских F-35 над Балтийским морем». Он также напомнил о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что члены альянса могут принимать собственные решения по закупкам продукции для обороны.

Ранее в мае сообщалось, что США предложили Турции отложить покупку С-400 до 2020 года.