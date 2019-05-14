Трамп взял ипотечный кредит

Президент США Дональд Трамп взял в 2018 году ипотеку более чем на 5 миллионов долларов, свидетельствует отчет Офиса по правительственной этике о финансовых делах президента, передает РИА Новости.

В ежегодном отчете значится ипотечный кредит, полученный в банке на сумму от 5 до 25 миллионов долларов.

По данным газеты Palm Beach Daily News, сыновья Трампа купили у одной из сестер президента дом с девятью комнатами во Флориде за 18,5 миллиона долларов. По данным агентства Рейтер, объем ипотечного кредита для покупки этого дома составил 11,2 миллиона долларов. Однако сказать точно, какая часть кредита приходится на долю Дональда Трампа, нельзя, поскольку президент США не публикует свою налоговую декларацию, в которой содержатся эти данные.

Всего, согласно отчету, за Дональдом Трампом числится 14 кредитов, из них три — на сумму более чем в 50 миллионов долларов.