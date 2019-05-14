Родственник Бен Ладена спонсировал английский клуб

Родственник Усамы бен Ладена финансировал футбольный клуб Sheffield United. Об этом стало известно в ходе заседания Высокого суда Лондона, который рассматривает дело о праве собственности на этот клуб, сообщает The Daily Mail.

Выяснилось, что от родственника клуб получил 3 млн фунтов стерлингов (почти $3,8 млн). Финансовая операция проходила под названием «Проект Дельта».

Напомним, Усама бен Ладен — бывший лидера группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). По официальной версии, он был ликвидирован 2 мая 2011 года американскими пехотинцами.