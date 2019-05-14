Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев прошел в финал конкурса «Евровидение-2019», который проводится в Тель-Авиве (Израиль).

Ч.Мустафаев во втором полуфинале под номером 18 исполнил песню "Truth".

Помимо Азербайджана в финал прошли представители Нидерландов, Албании, Швеции, России, Дании, Норвегии, Швейцарии, Северной Македонии и Мальты.

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В израильском Тель-Авиве 16 мая проходит второй полуфинал международного музыкального конкурса «Евровидение 2019». Сегодня на сцене «Евровидения» выступят участники из 18 стран.

Как сообщает «Гордон», жюри конкурса уже проголосовало 15 мая во время репетиции. 16 мая во время прямого эфира будут голосовать телезрители.

Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев выступит последним.

10 из них выйдут в финал, который состоится 18 мая.

Всего в конкурсе участвует 41 страна. По результатам первого полуфинала в финал вышли представители 10 стран: Кипра, Словении, Чехии, Беларуси, Сербии, Австралии, Исландии, Эстонии, Греции и Сан-Марино. Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия как страны-основательницы, а также Израиль как страна – победитель «Евровидения 2018» проходят в финал автоматически.