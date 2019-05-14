Немцы тоже ругают УЕФА, но хвалят Баку

К критике в адрес УЕФА из-за финала Лиги Европы в Баку присоединились и немецкие СМИ. Правда, у них своя тема. Если «Арсенал» и английские медиа жалуются на нехватку билетов для своих фанатов, то немцы поругивают УЕФА за то, что большое количество болельщиков франкфуртского «Айнтрахта» приобрели билеты на финал в марте, а теперь, когда их команда вылетела в полуфинале, не могут их перепродать.

По сообщениям авторитетного немецкого издания Kicker, поклонники «Айнтрахта», которые привыкли массово выезжать на гостевые игры своей команды, приобрели билеты на финальную игру во время первого этапа продаж – с 7 по 21 марта. Тогда было выпущено 37500 билетов, которые можно было купить в режиме онлайн через сайт УЕФА.

В тот период проходили матчи 1/8 финала Лиги Европы, до определения финалистов было еще далеко. Как пишет Kicker, фанаты «Айнтрахта» покупали билеты, рассчитывая, что, как и в прошлом году, будет возможность официально перепродать их, если клуб из Франкфурта не попадет в финал. Однако немцев ждала разочаровывающая новость: УЕФА в этот раз не планирует организовывать возврат билетов. Более того, строго запрещается самостоятельно продавать билеты, которые являются поименными. В таком случае УЕФА грозит аннулировать билет и запретить продавцу покупать билеты в будущем.

«Таким образом, если у вас есть билет – а во Франкфурте их купило много болельщиков, - но ваша команда не попала в финал, и вы уже не хотите ехать в Баку, то ваш билет просто сгорит, - пишет немецкое издание. – При этом есть болельщики, которые с радостью купили бы сейчас билет на матч, но не могут. Это не только фанаты «Челси» и «Арсенала», которым выделено всего лишь по 6 тысяч билетов, но и некоторые любители футбола в самой Германии.

Официально все билеты на финал, скорее всего, будут распроданы, но на деле на стадионе будут пустые места, так как часть болельщиков, купивших билеты, попросту не приедет в Баку, а перепродать их не сможет».