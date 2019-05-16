Евгений Бай, специально для haqqin.az 07:05

Отношения между бывшими братскими республиками –Россией и Украиной после победы на украинских выборах шоумена Владимира Зеленского каждый день пополняется все новыми, порой весьма причудливыми сюжетами. По сути, вся сфера большой политики "Россия - Украина" и наоборот становится одним большим шоу, но оно далеко не всегда веселит его зрителей.

Битва паспортов Президент Путин, как известно, не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. Тем самым он ему дал понять, что новый украинский лидер ему не ровня, не серьезный политик, а какой-то шут гороховый. Вместо поздравления Путин издал указ, который позволяет гражданам непризнанных республик ДНР-ЛНР получать российское гражданство по упрощенной схеме. Если коротко, то этим гражданам следует обратиться в российские органы, потом съездить, например, в Ростов на Дону и там, если заявка будет принята, получить российский паспорт. Это решение Путина вызвало эйфорию среди граждан Донбасса и Луганска. Стали появляться сообщения о сотнях людей, которые встают в очереди перед своего рода "мобилизационными центрами". Этого шага от России там ждали с того момента, когда стало ясно, что Россия не будет повторять в ДНР-ЛНР "крымский сценарий", то есть, не станет присоединять эти конфликтные территории к себе. Формально Владимир Путин был убедителен, когда говорил, что выдача паспортов жителям Донбасса и Луганска является благородной гуманитарной миссией, потому что она дает важные права тотально бесправным людям.

Этот упор на гуманитарные аспекты подтверждается цифрами. Как указывает Константин Скоркин из московского представительства Фонда Карнеги вопрос паспортизации жителей ЛНР и ДНР – это прежде всего вопрос социальных выплат. На начало этого года, по оценкам местных властей, в ДНР проживало 2,28 млн человек, а в ЛНР – 1,45 млн. Из них значительную часть составляют пенсионеры (436 тысяч – в ЛНР и 679 тысяч – в ДНР), так как экономически активное население во многом перебралось в Россию и на Украину. Киевские власти перестали выплачивать пенсии и социальные пособия на территории непризнанных республик еще с лета 2014 года. Сейчас пенсии в ЛНР-ДНР выплачивают местные пенсионные фонды, которые пополняются с учетом разваленной экономики и слабой налоговой базы, по всей видимости, из российских дотаций. Один из бывших лидеров ДНР Александр Ходаковский в интервью Reuters признавал, что без российской помощи республики бы не справились с социальными обязательствами. После получения российского гражданства эти люди будут получать пенсии из Москвы, которые значительно превосходят пенсии украинские (минимальная пенсия в России -8846 рублей, в Донбассе -3300).

Заберите себе Донбасс, но на наших условиях Возможно, Путин продемонстрировал, что он не только не хочет давать никаких авансов Зеленскому, но и попытался играть на опережение. Дело в том, что положение в ДНР-ЛНР не только не улучшается, но из-за некомпетентности, воровства и коррупции местных властей быстро ухудшается. И это могло толкнуть население республик в сторону Киева, где объявился молодой, энергичный, всем известный и популярный деятель, который может говорить с жителями Донбасса на хорошем русском языке. Совершенно очевидно, что Кремль хотел бы вернуть Донбасс и Луганск, которые висят на его ногах тяжелыми гирями, в состав Украины, но на своих условиях. Эти условия предусматривают российское вето по главным вопросам внешней политики, обороны и безопасности Украины, плюс сохранение влияния России в самопровозглашенных республиках. Однако первый пропагандистский залп со стороны Кремля встретил достойный ответ со стороны команды Зеленского. Избранный президент заявил, что он тоже готов предоставить украинское гражданство россиянам, уставшим от авторитаризма. Недружественные заявления Путина оказались весьма на руку Зеленскому, которого многочисленные критики, сторонники Порошенко неустанно обвиняют в пророссийских настроениях. Путин продолжил "игру веселых и находчивых" в стиле КВН, заявив, что не исключает предоставления гражданства и другим украинцам, проживающим за пределами Донбасса и Луганска. Никто не едет в Россию Пока в эти поединках просматривается ничья. Да, размеры пенсии - весьма важный аргумент в споре. Но есть и другие факторы, которые могут сыграть в перспективе еще более важную роль. Киев еще в феврале объявил, что наблюдается естественный спад количества поездок из Украины в Россию. Там указали, что за 2018 год пассажиропоток между двумя странами сократился почти на 20% — до 773 тыс. человек. Причин этого несколько. Главная из них заключается в том, что государства ЕС являются для жителей Украины гораздо более перспективным рынком услуг, чем Россия. Как сообщает российский интернет портал Gazeta.ru, увеличение пассажиропотока в ЕС произошло после того, как Киев оформил с ЕС безвизовый режим. Он дал право владельцем биометрических паспортов на Украине пребывать на территории 30 государств (22 страны, входящие в ЕС и Шенгенскую зону, 4 страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС (Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн), и 4 страны ЕС, не входящие в Шенгенскую зону (Кипр, Румыния, Болгария, Хорватия). Свой визит украинцы теперь могут совершать без визы на срок 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Правда, при этом прав на проживание, трудоустройство или обучение в ЕС им не предоставлено. Формула Глазьева Новую волну в спорах, на чьей стороне будет победа - украинцев или русских поднял академик, советник Путина по экономическим вопросам Сергей Глазьев. В своем блоге в газете "Завтра" он предположил, что новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями.