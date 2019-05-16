Ирина Винер: «Россия проведет чемпионат мира не хуже Азербайджана»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в беседе с журналистами высоко оценила организацию чемпионата Европы по художественной гимнастике, который стартовал в четверг в Баку.

«Соревнования отличные, организация потрясающая, прекрасная арена, прекрасные волонтеры, очень все грамотно сделано, - цитируют Винер-Усманову российские СМИ. - Спасибо большое Азербайджану.

Перед нами тоже стоит важная задача – принять этим летом юниорский чемпионат мира. Я думаю, что у нас будет не хуже. Мы будем принимать соревнования на таком же уровне, как и Азербайджан».

На чемпионате Европы выступают гимнастки из 35 стран. Баку принимает чемпионат Европы по художественной гимнастике в четвертый раз. Ранее турниры проходили в Баку в 2007, 2009 и 2014 годах.