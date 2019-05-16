Трамп лишил Турцию торговых льгот

Так глава Белого дома прекратил действие режима торговых преференций, введенного в 1975 году. Вместе с тем Трамп наполовину - до 25 процентов - уменьшил тарифы на импорт турецкой стали.

"Я решил, что целесообразно с 17 мая 2019 года лишить Турцию статуса развивающейся страны - благоприобретателя с учетом уровня ее экономического развития", - подчеркнул американский лидер.

До этого Турция подпадала под действие Единой системы торговых преференций, предполагавшей снижение пошлин на ряд товаров. Пересмотр этой политики начался еще в августе 2018 года на фоне роста напряженности в двусторонних отношениях, отмечает Reuters.

Конфликт Турции с США усугубился в мае 2019 года на фоне планируемой Анкарой покупки российских зенитных комплексов С-400. Это вызвало жесткое противодействие США, поскольку применение С-400, с точки зрения Вашингтона, несовместимо с используемыми в НАТО оборонительными системами.