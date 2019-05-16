Эльдар Азизов выслушал проблемы жителей Бинагади

Отдел информации 10:07

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева о встрече руководителей госструктур с населением, состоялась встреча главы Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова с жителями поселка Бинагади. На встрече, которая была организована для изучения и решения проблем местных жителей, помимо главы Исполнительной власти Баку также приняли участие глава ИВ Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев, руководители хозяйственных служб города Баку и, в частности, Бинагадинского района, жители поселка Бинагади, старейшины, а также представители из соседнего поселка Баладжары.

Отметив стремительное развитие и модернизацию столицы страны, Эльдар Азизов подчеркнул, что политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, носит общенациональный характер и в основе каждого предпринятого в этом направлении шага, стоит фактор гражданина Азербайджана. Глава государства требует от руководителей госструктур относиться к решению проблем граждан, как к решению собственных проблем. Рассказывая о широкомасштабных работах по благоустройству, проведенному в столице, Эльдар Азизов сказал: «Глава государства поставил задачу обеспечить еще большее развитие поселков Баку».

Затем представитель ИВ Бинагадинского района по поселку Бинагади Закир Алиев выступил с докладом о проделанной работе. Встреча, которая проходила в формате «Открытый микрофон», отметилась большой активностью участников. Выступившие бинагадинцы выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанную заботу и работу, проведенную в поселке Бинагади, а также выразили однозначную поддержку политическому курсу, проводимому главой государства.