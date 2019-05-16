Эльдар Азизов выслушал проблемы жителей Бинагади
В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева о встрече руководителей госструктур с населением, состоялась встреча главы Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова с жителями поселка Бинагади.
На встрече, которая была организована для изучения и решения проблем местных жителей, помимо главы Исполнительной власти Баку также приняли участие глава ИВ Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев, руководители хозяйственных служб города Баку и, в частности, Бинагадинского района, жители поселка Бинагади, старейшины, а также представители из соседнего поселка Баладжары.
Отметив стремительное развитие и модернизацию столицы страны, Эльдар Азизов подчеркнул, что политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, носит общенациональный характер и в основе каждого предпринятого в этом направлении шага, стоит фактор гражданина Азербайджана. Глава государства требует от руководителей госструктур относиться к решению проблем граждан, как к решению собственных проблем.
Рассказывая о широкомасштабных работах по благоустройству, проведенному в столице, Эльдар Азизов сказал: «Глава государства поставил задачу обеспечить еще большее развитие поселков Баку».
Затем представитель ИВ Бинагадинского района по поселку Бинагади Закир Алиев выступил с докладом о проделанной работе.
Встреча, которая проходила в формате «Открытый микрофон», отметилась большой активностью участников. Выступившие бинагадинцы выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанную заботу и работу, проведенную в поселке Бинагади, а также выразили однозначную поддержку политическому курсу, проводимому главой государства.
На встрече выступили 39 местных жителей, были выслушаны их проблемы и даны соответствующие поручения. Обращения в основном были связаны с заменой водопроводов, ремонтом и освещением поселковых дорог, решением проблемы с бездомными животными, документацией частных домов, строительством нового детсада, школы и др.
Касаясь проблемы с документацией частных домов, которая больше всего беспокоит граждан, Эльдар Азизов отметил, что эта проблема накапливалась десятилетиями.
«Глава государства отдал соответствующие поручения по решению этого вопроса. С нашей стороны создана рабочая группа, которая совместно с другими структурами работает над решением этой проблемы, беспокоящей жителей всех поселков Баку. Из-за возникновения ряда дополнительных проблем в процессе документации построенных домов, завершить эти работы в один миг невозможно и поэтому требуется время. В любом случае, этот вопрос находится под контролем», - сказал глава ИВ Баку.