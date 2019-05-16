В Персидский залив вошли американские военные корабли

Ракетные эсминцы Военно-морских сил (ВМС) США «Макфол» и «Гонсалес» преодолели Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, сообщил Военно-морской институт США со ссылкой на представителя Пентагона.

По его данным, два эсминца ВМС США прошли через Ормузский пролив, через который проходит большая часть нефтяных перевозок стран Персидского залива, передает ТАСС.

В начале мая США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу ВМС. В понедельник в районе Персидского залива начались полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress.