Умер архитектор стеклянной пирамиды Лувра

Известный архитектор, автор культовой стеклянной пирамиды парижского Лувра Юймин Бэй скончался в возрасте 102 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на сына архитектора Ли Чун Бэйа.

Юймин Бэй - уроженец китайского Гуанчжоу, в 1935 году в возрасте 18 лет переехал в США, выпускник Гарварда.

Бэй начал свою карьеру, помогая проектировать высотные здания, затем в 1955 году создал свою собственную компанию I. M. Pei & Associates. В 1983 году стал лауреатом Притцкеровской премии - ежегодной награды, присуждаемой за достижения в области архитектуры.

Среди наиболее известных работ Бэйя пирамида Лувра, Зал славы рок-н-ролла в Кливленде и Башня Банка Китая в Гонконге.