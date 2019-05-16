Нефть растет из-за риска конфликта на Ближнем Востоке

Июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,21 - до $72,83 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI — на $0,25, до $63,12 за баррель, сообщает «Интерфакс».

По словам старшего риск-менеджера инвестиционной компании «Алго Капитал» Виталия Манжоса, «ситуация на Ближнем Востоке становится все более тревожной. Министерство обороны Саудовской Аравии открыто обвиняет Иран в косвенной причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов на саудовский нефтепровод. Не стоит забывать и про недавние диверсии в отношении нескольких нефтяных танкеров в указанном регионе».

В ближайшие выходные пройдет заседание стран-членов ОПЕК, министры нефтедобывающих стран, вероятно, будут оценивать американо-китайские торговые споры и санкции США против Ирана и Венесуэлы.