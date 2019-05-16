В американском штате Калифорния истребитель F-16 упал на нежилое здание рядом с территорией авиабазы, сообщает телекомпания CBS.

По ее данным, летчик успел катапультироваться. По словам шерифа полиции округа Риверсайд, на территории которого находится авиабаза, летчик доставлен в больницу, его состояние не уточняется.

Телеканал отмечает, что на борту истребителя были боеприпасы.

По данным телеканала CNN, причиной крушения стала неисправность гидравлической системы истребителя. Отмечается также, что в здании, на которое упал самолет, никто не пострадал.